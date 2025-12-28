地震周春米臉書發文「去死」原來是臉書誤判翻譯 黃偉哲先前也遇過
宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，全台各地都有感。屏東縣長周春米昨晚第一時間在臉書發文關心提醒，卻變成「去死！祝大家平安」。小編隨即刪文並趕緊發文澄清「臉書系統錯誤」，原文是「發生地震，大家平安」。
昨晚深夜發生地震，屏東縣長周春米昨天第一時間發文提醒，變成「去死！祝大家平安」。小編發現後刪文，並指出，原文是「發生地震，大家平安」。周春米之後也在臉書澄清，「臉書系統錯誤！可能被地震震暈」，也請大家幫忙澄清！一切平安最重要。
周春米小編說，之前台南市長黃偉哲8月時在地震第一時間當下發文，也被臉書系統誤判翻譯「去死！祝大家平安」。當時黃偉哲也在臉書發文說明，造大家驚嚇，深感無奈。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言