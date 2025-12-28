快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「台灣地震速報」表示先有地震，才有預警。 圖／中央氣象署提供
「台灣地震速報」表示先有地震，才有預警。 圖／中央氣象署提供

昨晚東部海域發生規模7地震，全台多地明顯有感，也再次引發民眾對「國家級地震預警」快慢的討論。對此「台灣地震速報 Taiwan EEW」在Threads發文提醒「地震發生後才會啟動預警，並非事前預測」，呼籲民眾正確理解地震速報原理。

「台灣地震速報 Taiwan EEW」指出，地震速報的倒數時間，主要是針對破壞力較強的S波。靠近震央的地區，往往先感受到的速度較快，所以理所當然會先感受到破壞力較小的P波。粉專強調「是震央太靠近你，不是預警變慢」、「先有地震，才有預警」，希望外界不要誤解系統效能。

貼文曝光後，留言區湧入大量網友回應，不少人依所在地區分享實際體感差異。北部與震央較近的民眾表示，「我在北部，先感覺到地震一陣子才收到警報，第一個想法真的是完蛋了，震央很近，第二想法是可能在外海感應的裝置比較少」、「新北P波非常明顯」、「板橋，國家警報響1-2秒後感覺開始搖晃」。

相較之下，中南部與中部地區，多數網友回報警報時間相對充裕，「嘉義收到警報，體感幾乎有快半分鐘才開始搖，連長輩都覺得警報很早」、「南部地區這次收到預報早於感覺到地震，至少半分鐘以上」、「座標台中，是先收到預警通知後才開始搖的，時間差應該至少有個15秒」、「我在新竹，完全是警報先響，過了大概3-5秒才感受到地震」、「在竹北的我也覺得警報比較早」。

也有不少人針對預警觀念，再次強調正確認知與防災意識，「這是地震預警不是地震預言，到底要講幾次才會懂」、「這不是常識嗎？震央如果在南部，傳到北部要幾十秒，靠近震央的會先感受到，然後慢慢往方圓外擴散」、「嫌預警慢的是不是都以為預警是通靈啊」、「有預警就超感恩了」、「大家記得保護頭部、開啟門窗、不坐電梯」、「我的手機是先響才開始晃的，我覺得有進步」。

一連發生3起餘震 宜蘭外海上午10:55分再發生規模3.8地震

宜蘭外海繼晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，一連發生3起有感地震，稍早10時55分再發生規模3.8地震，地震深...

地科老師警告「地震時7樓或7樓倍數特別晃」 網曝經驗：冰箱被搖出來

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感，不少民眾在社群平台分享地震當下的驚魂經驗。相關討論中，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。

新北環狀線遇強震急停 乘客嚇「受困1小時、車廂燈閃如鬼片」

昨晚11點多東部海域發生規模7地震，全台明顯有感，新北市捷運環狀線也一度因安全機制啟動而停駛。有乘客在Threads發文表示，地震當下正搭乘環狀線列車，列車隨即停在軌道上，車廂燈光閃爍不定，畫面宛如電影場景，讓人相當不安，直呼「第一次遇到這種情況」，並附上現場影片。

先搖才響？規模7強震全台有感 專家解析警報原理：P波大小是關鍵

昨晚東部海域發生規模7地震，全台多地明顯有感，也再次引發民眾對「國家級地震預警」快慢的討論。對此「台灣地震速報 Taiwan EEW」在Threads發文提醒「地震發生後才會啟動預警，並非事前預測」，呼籲民眾正確理解地震速報原理。

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，宜蘭震度4級，1小時後，今凌晨又有3級地震，造成礁溪鄉山泉飯店大門落地窗...

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感。有網友在threads上分享地震當下花蓮的情況，只見速食店內民眾神情相當冷靜，與天花板燈具劇烈晃動形成強烈對比，原PO還幽默寫道：「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」

