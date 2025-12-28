強震過後 新莊宏匯廣場前道路開裂擴大急修補

27日深夜宜蘭外海規模7.0地震，造成新北市宏匯廣場前道路裂縫擴大，以及丹鳳高中前龍安陸橋磁磚掉落。新莊區公所連夜派員完成掉落磁磚清除及道路填縫，後續將進行修復。

新莊區長朱思戎接受中央社記者電訪表示，經查宏匯廣場前道路裂縫在地震前即已存在，原本是輕微裂縫，但經昨晚地震後，裂縫寬度有擴大情形。

他說，公所及養工處人員於今天凌晨前往現勘，確認路面無明顯高低差，但因位於行人穿越道上，為怕影響行人通行安全，經連夜搶修，已完成裂縫填補作業。

他表示，搶修防止裂縫持續擴大，後續將辦理局部路面刨鋪作業，施工過程中將同步檢視路基狀況，如發現局部路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要之填補及夯實處理，以確保路面品質。

他說，龍安陸橋外貼裝飾用的磁磚因地震影響掉落，區公所已派員在清晨3時許完成清除作業，並暫時封閉相關通行動線，以確保用路人安全。

他表示，初步檢視，天橋主體結構未發現異常狀況。為避免仍有磁磚剝落可能，將進行剩餘磚飾拆除及表面整理作業，預計於30日開放通行。

