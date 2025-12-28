強震過後 新莊宏匯廣場前道路開裂擴大急修補
27日深夜宜蘭外海規模7.0地震，造成新北市宏匯廣場前道路裂縫擴大，以及丹鳳高中前龍安陸橋磁磚掉落。新莊區公所連夜派員完成掉落磁磚清除及道路填縫，後續將進行修復。
新莊區長朱思戎接受中央社記者電訪表示，經查宏匯廣場前道路裂縫在地震前即已存在，原本是輕微裂縫，但經昨晚地震後，裂縫寬度有擴大情形。
他說，公所及養工處人員於今天凌晨前往現勘，確認路面無明顯高低差，但因位於行人穿越道上，為怕影響行人通行安全，經連夜搶修，已完成裂縫填補作業。
他表示，搶修防止裂縫持續擴大，後續將辦理局部路面刨鋪作業，施工過程中將同步檢視路基狀況，如發現局部路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要之填補及夯實處理，以確保路面品質。
他說，龍安陸橋外貼裝飾用的磁磚因地震影響掉落，區公所已派員在清晨3時許完成清除作業，並暫時封閉相關通行動線，以確保用路人安全。
他表示，初步檢視，天橋主體結構未發現異常狀況。為避免仍有磁磚剝落可能，將進行剩餘磚飾拆除及表面整理作業，預計於30日開放通行。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言