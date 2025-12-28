燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
地震示意圖。圖／AI生成
昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感。有網友在threads上分享地震當下花蓮的情況，只見速食店內民眾神情相當冷靜，與天花板燈具劇烈晃動形成強烈對比，原PO還幽默寫道：「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」

從影片中可見，地震發生當下，原PO正好在麥當勞點餐，店內燈盞隨著地震左右搖擺，但櫃檯人員仍持續處理結帳流程，請顧客刷載具完成付款。而店內用餐民眾多半坐在原位，用點餐機的顧客也不疾不徐地操作，整體氛圍顯得異常淡定，彷彿地震只是日常插曲。

相關畫面曝光後，引發大量討論，不少網友直言花蓮人早已習慣地震，「花蓮人正常現象+1，下一秒就會說這個大概幾級的地震」、「對於花蓮人來說要跑的就0403跟0206那樣的震度」、「花蓮人已經連這程度的都免疫了」、「花蓮人訓練過，但花蓮人說跑一定要跑」。

不過也有網友示警，「還是得看情況，之前在花蓮吃早餐突然地震，本來沒要跑，但旁邊的烤箱突然往我身上砸」、「經歷2次大地震後我真的無法輕看大自然的威力，還是要有警覺比較好喔」、「台灣人還是要有多一點危機意識，希望大家平安」、「不是，大家淡定到我以為那是電燈在表演」。

宜蘭外海繼晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，一連發生3起有感地震，稍早10時55分再發生規模3.8地震，地震深...

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感，不少民眾在社群平台分享地震當下的驚魂經驗。相關討論中，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。

昨晚11點多東部海域發生規模7地震，全台明顯有感，新北市捷運環狀線也一度因安全機制啟動而停駛。有乘客在Threads發文表示，地震當下正搭乘環狀線列車，列車隨即停在軌道上，車廂燈光閃爍不定，畫面宛如電影場景，讓人相當不安，直呼「第一次遇到這種情況」，並附上現場影片。

昨晚東部海域發生規模7地震，全台多地明顯有感，也再次引發民眾對「國家級地震預警」快慢的討論。對此「台灣地震速報 Taiwan EEW」在Threads發文提醒「地震發生後才會啟動預警，並非事前預測」，呼籲民眾正確理解地震速報原理。

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，宜蘭震度4級，1小時後，今凌晨又有3級地震，造成礁溪鄉山泉飯店大門落地窗...

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感。有網友在threads上分享地震當下花蓮的情況，只見速食店內民眾神情相當冷靜，與天花板燈具劇烈晃動形成強烈對比，原PO還幽默寫道：「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」

