燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感。有網友在threads上分享地震當下花蓮的情況，只見速食店內民眾神情相當冷靜，與天花板燈具劇烈晃動形成強烈對比，原PO還幽默寫道：「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」

從影片中可見，地震發生當下，原PO正好在麥當勞點餐，店內燈盞隨著地震左右搖擺，但櫃檯人員仍持續處理結帳流程，請顧客刷載具完成付款。而店內用餐民眾多半坐在原位，用點餐機的顧客也不疾不徐地操作，整體氛圍顯得異常淡定，彷彿地震只是日常插曲。

相關畫面曝光後，引發大量討論，不少網友直言花蓮人早已習慣地震，「花蓮人正常現象+1，下一秒就會說這個大概幾級的地震」、「對於花蓮人來說要跑的就0403跟0206那樣的震度」、「花蓮人已經連這程度的都免疫了」、「花蓮人訓練過，但花蓮人說跑一定要跑」。

不過也有網友示警，「還是得看情況，之前在花蓮吃早餐突然地震，本來沒要跑，但旁邊的烤箱突然往我身上砸」、「經歷2次大地震後我真的無法輕看大自然的威力，還是要有警覺比較好喔」、「台灣人還是要有多一點危機意識，希望大家平安」、「不是，大家淡定到我以為那是電燈在表演」。

