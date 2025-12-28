快訊

日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

地科老師警告「地震時7樓或7樓倍數特別晃」 網曝經驗：冰箱被搖出來

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感，不少民眾在社群平台分享地震當下的驚魂經驗。相關討論中，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。

一名Threads網友發文回憶高中地科課情景，表示老師曾在課堂上提問：「有人家住7樓嗎？地震會在7的倍數樓層最大，所以剛剛這些住7樓的同學家，地震的時候會特別可怕。」接著又問：「有沒有住14樓還是21樓的？」同學面面相覷，沒人舉手。老師再問：「還是有人住28樓嗎？」當時高雄高樓還不多，全班被逗笑。原PO則表示，自己住在35樓，聽到這番話的當下，完全笑不出來。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「公司在7樓，地震的時候眼睜睜看著斗櫃抽屜滑出來又滑回去，自己開開關關，真的有夠鬼」、「我住14樓，100多公斤的冰箱被搖出來了」、「看到這文我要哭了喔，因為403地震在北部太可怕了，馬上把20年屋換成新房，明年要交屋了，是7樓」、「我921時住的地方就是7樓，會有一種身體分成一半的感覺，上半左右晃，下半上下搖，只能奪門而出了」。

至於「地震會在7的倍數樓層最大」是否有科學根據，也引發討論。有網友指出，「的確有可能會在部分倍數樓層振幅被放大，類似駐波的效應，但每棟建築的設計都不同，自然頻率（共振頻率）都不會一樣，而且各樓層的頻率也必須設計成不同，所以應該不會剛好都處於現在7樓的位置」、「這個部分可能要看地震波型頻率如何，還有建築工法、結構，以及每層樓的樓高都會有影響，7樓只是個大概」。也有人認為，「比較有可能的理由是以前華廈大概就是蓋到7樓，所以住7樓（頂樓）的人最可怕。」

總結來說，所謂「7樓或7的倍數樓層特別晃」並非科學定律，較可能源自早期台灣華廈多為7樓設計，頂樓晃動最為明顯，久而久之成為流傳說法，並被簡化為教學口訣。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

1227宜蘭地震 地震

延伸閱讀

「週末最強大」深夜錄影遇強震！11藝人緊急撤離畫面曝

深夜強震連結愛 女兒抱年邁母親保護 母抱幼子自己嚇壞

東部海域27日規模7.0地震 雙鐵已恢復正常行駛

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

相關新聞

一連發生3起餘震 宜蘭外海上午10:55分再發生規模3.8地震

宜蘭外海繼晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，一連發生3起有感地震，稍早10時55分再發生規模3.8地震，地震深...

地科老師警告「地震時7樓或7樓倍數特別晃」 網曝經驗：冰箱被搖出來

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感，不少民眾在社群平台分享地震當下的驚魂經驗。相關討論中，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。

新北環狀線遇強震急停 乘客嚇「受困1小時、車廂燈閃如鬼片」

昨晚11點多東部海域發生規模7地震，全台明顯有感，新北市捷運環狀線也一度因安全機制啟動而停駛。有乘客在Threads發文表示，地震當下正搭乘環狀線列車，列車隨即停在軌道上，車廂燈光閃爍不定，畫面宛如電影場景，讓人相當不安，直呼「第一次遇到這種情況」，並附上現場影片。

先搖才響？規模7強震全台有感 專家解析警報原理：P波大小是關鍵

昨晚東部海域發生規模7地震，全台多地明顯有感，也再次引發民眾對「國家級地震預警」快慢的討論。對此「台灣地震速報 Taiwan EEW」在Threads發文提醒「地震發生後才會啟動預警，並非事前預測」，呼籲民眾正確理解地震速報原理。

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，宜蘭震度4級，1小時後，今凌晨又有3級地震，造成礁溪鄉山泉飯店大門落地窗...

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感。有網友在threads上分享地震當下花蓮的情況，只見速食店內民眾神情相當冷靜，與天花板燈具劇烈晃動形成強烈對比，原PO還幽默寫道：「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。