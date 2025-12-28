地科老師警告「地震時7樓或7樓倍數特別晃」 網曝經驗：冰箱被搖出來

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感，不少民眾在社群平台分享地震當下的驚魂經驗。相關討論中，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。

一名Threads網友發文回憶高中地科課情景，表示老師曾在課堂上提問：「有人家住7樓嗎？地震會在7的倍數樓層最大，所以剛剛這些住7樓的同學家，地震的時候會特別可怕。」接著又問：「有沒有住14樓還是21樓的？」同學面面相覷，沒人舉手。老師再問：「還是有人住28樓嗎？」當時高雄高樓還不多，全班被逗笑。原PO則表示，自己住在35樓，聽到這番話的當下，完全笑不出來。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「公司在7樓，地震的時候眼睜睜看著斗櫃抽屜滑出來又滑回去，自己開開關關，真的有夠鬼」、「我住14樓，100多公斤的冰箱被搖出來了」、「看到這文我要哭了喔，因為403地震在北部太可怕了，馬上把20年屋換成新房，明年要交屋了，是7樓」、「我921時住的地方就是7樓，會有一種身體分成一半的感覺，上半左右晃，下半上下搖，只能奪門而出了」。

至於「地震會在7的倍數樓層最大」是否有科學根據，也引發討論。有網友指出，「的確有可能會在部分倍數樓層振幅被放大，類似駐波的效應，但每棟建築的設計都不同，自然頻率（共振頻率）都不會一樣，而且各樓層的頻率也必須設計成不同，所以應該不會剛好都處於現在7樓的位置」、「這個部分可能要看地震波型頻率如何，還有建築工法、結構，以及每層樓的樓高都會有影響，7樓只是個大概」。也有人認為，「比較有可能的理由是以前華廈大概就是蓋到7樓，所以住7樓（頂樓）的人最可怕。」

總結來說，所謂「7樓或7的倍數樓層特別晃」並非科學定律，較可能源自早期台灣華廈多為7樓設計，頂樓晃動最為明顯，久而久之成為流傳說法，並被簡化為教學口訣。

