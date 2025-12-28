全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，宜蘭震度4級，1小時後，今凌晨又有3級地震，造成礁溪鄉山泉飯店大門落地窗瞬間爆裂，所幸無人受傷，拉起封鎖線，禁止通行。

主震震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台有感，包含雙北市、宜蘭市區及蘇澳等地，最大震度達4級。

受地震影響，宜蘭礁溪山泉大飯店一樓大廳玻璃不敵強烈搖晃，當場破裂，靠近馬路側的大面玻璃碎裂成蜘蛛網狀，部分玻璃更整片掉落，現場一度傳出巨大聲響。業者隨即啟動應變措施，緊急拉起封鎖線，並在破損區域周邊擺放三角錐與告示牌，提醒往來民眾注意安全、切勿靠近，以防遭玻璃碎片割傷。

中央氣象署地震測報中心表示，這次地震為「1227地震」，屬中深層地震，雖未傳出重大災情，但仍不排除後續影響。氣象署提醒，未來3天至1週內，可能出現規模5.5至6.0的餘震，民眾務必提高警覺，留意建築物安全，並做好防震準備，以確保人身安全。 全台強震有感，造成宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂。圖／讀者提供

