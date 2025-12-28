東部海域27日規模7.0地震 雙鐵已恢復正常行駛

27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台明顯震動。因受到地震影響，高鐵昨天有6班次、台鐵有4列次因地震後巡軌受到影響延到站，今天則都已恢復正常。

27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，根據中央氣象署資料，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的海上，深度72.8公里，最大震度宜蘭縣、雙北地區等縣市皆為4級。

受到地震影響，高鐵昨天晚上共有6班次因地震後巡軌導致延誤，北上末班車原本預計晚上12時到站，延誤到今天凌晨1時50分才到站。

台鐵部分，昨天受到地震後有4列次暫時停車，皆已在路線及電力設施巡查完畢後，順利恢復開行，延誤時間約1個多小時。

今天台鐵及高鐵則已經恢復正常，公路部分，公路局表示，並無道路發生災情。

