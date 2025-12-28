東部海域27日規模7.0地震 雙鐵已恢復正常行駛
27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，全台明顯震動。因受到地震影響，高鐵昨天有6班次、台鐵有4列次因地震後巡軌受到影響延到站，今天則都已恢復正常。
27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，根據中央氣象署資料，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的海上，深度72.8公里，最大震度宜蘭縣、雙北地區等縣市皆為4級。
受到地震影響，高鐵昨天晚上共有6班次因地震後巡軌導致延誤，北上末班車原本預計晚上12時到站，延誤到今天凌晨1時50分才到站。
台鐵部分，昨天受到地震後有4列次暫時停車，皆已在路線及電力設施巡查完畢後，順利恢復開行，延誤時間約1個多小時。
今天台鐵及高鐵則已經恢復正常，公路部分，公路局表示，並無道路發生災情。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言