深夜強震連結愛 女兒抱年邁母親保護 母抱幼子自己嚇壞
昨晚11點多宜蘭發生規模7地震，幾乎全台有感，一名女兒立刻趕到房間抱住年邁母親保護；一名母親說，她立即丟下手機，保護睡覺中兒子，其實自己已經被強震嚇壞。
昨晚強震，台中人幾乎手機都接到地震警報，響後幾秒開始搖，林姓男子說，他與家人在家感到上下搖動，很劇烈，住在7樓，嚇得大家抱在一起。
一名母親在臉書爆料公社PO文，她聽到轟鳴聲後還沒開始搖，本能丟下手機衝到房間，護著睡覺中的兒子，她自己已被地震嚇壞。
台北一名女子說，強震時台北住處劇烈搖晃，她立即衝到房間護著睡覺中的母親，母親年紀大，擔心被搖醒嚇到。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言