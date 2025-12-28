深夜強震連結愛 女兒抱年邁母親保護 母抱幼子自己嚇壞

昨晚11點多宜蘭發生規模7地震，幾乎全台有感，一名女兒立刻趕到房間抱住年邁母親保護；一名母親說，她立即丟下手機，保護睡覺中兒子，其實自己已經被強震嚇壞。

昨晚強震，台中人幾乎手機都接到地震警報，響後幾秒開始搖，林姓男子說，他與家人在家感到上下搖動，很劇烈，住在7樓，嚇得大家抱在一起。

一名母親在臉書爆料公社PO文，她聽到轟鳴聲後還沒開始搖，本能丟下手機衝到房間，護著睡覺中的兒子，她自己已被地震嚇壞。

台北一名女子說，強震時台北住處劇烈搖晃，她立即衝到房間護著睡覺中的母親，母親年紀大，擔心被搖醒嚇到。 昨晚強震，幾乎全台有感，一名女兒說，她立刻趕到房間抱住母親保護。圖／取自臉書

