7.0強震造成1人亡！ 德音國小水管漏水 工友爬梯關水閥摔落重創亡
昨晚11時5分宜蘭外海規模7.0強震，新北市五股區德音國小內水管破裂，62歲林姓工友前往廁所察看開關時疑不慎從鋁梯摔落倒臥地上。校方警衛事後查看發現林男頭部外傷已無呼吸心跳，經救護人員送醫後仍宣告不治，林男確切死因仍待相驗釐清。
蘆洲警分局今天凌晨1時許接獲報案，五股區明德路德音國小大樓管線在漏水，德音派出所獲報派員前往協助查看，發現是國小大門處水管漏水，聯繫校方警衛入內陪同查看，並協助找尋水源開關。
警方、消防人員與校方人員尋水源開關過程中，凌晨2時45分許國小總務主任在4樓廁所內發現62歲林姓工友倒於廁所內地上，頭部有明顯外傷已無呼吸心跳，身旁還有一架鋁梯。救護人員立即於現場進行急救，隨後緊急送醫救治，但林男因傷重到院前已死亡。
據了解，擔任學校工友的林男，平時居住於德音國小一樓宿舍，警方調閱監視器發現昨晚11時10分地震發生後因學校水管開裂漏水，林男從宿舍至學校地下室拿鋁梯上樓查看水管損壞情形欲關掉水閥，疑爬梯時不慎跌落撞擊後腦勺因而死亡，直到凌晨2時許才被發現送醫。目前警方已通知校方人員及家屬製作筆錄，後續將報請新北地檢署相驗釐清確切死因。
