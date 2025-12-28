宜蘭七級強震中橫便道落石 清除後已恢復通行
昨深夜11點多宜蘭發生規模7的地震，震央在東部海域，台中梨山震度4級，中橫便道有落石，公路局谷關工務段派員搶修，今天早上原定7點開放班次已恢復通行，谷關工務段提醒近日開車上山注意安全。
昨晚地震後，巡查人員今天早上發現，中橫便道有多處落石，谷關工務段派員清除已恢復通行，谷關工務段長饒哲銘表示，該工務段轄區只有中橫便道有零星落石，其他路段都正常，便道早上7點班次已恢復通行。
梨山震度4級，當地農民羅進玉在地方臉書PO文提醒，梨山震感明顯，提醒大家，地震後中橫與高山公路落石風險升高，行車務必小心，注意安全。
