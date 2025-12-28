七級強震新北環狀線停駛1小時 乘客走軌道撤離直呼：暈爆
台灣宜蘭外海27日晚間11點5分發生規模7.0強震，最大震度4級，新北環狀線緊急停駛巡軌1小時，有不少乘客卡在板橋新埔民生站前，新北捷運公司派員引導民眾走軌道下車到車站撤離，乘客直呼「路超小條」、「暈爆」。新北捷運公司表示，經巡視車站及軌道無異常回報，晚間11時25分全線恢復正常營運。
昨天地搖天動，正值捷運營運期間，環狀線車輛緊急停駛在「新埔民生站」前，車內乘客被困車上1個多小時，終於在12時左右由工作人員引導撤離。
網友驚恐表示，跨出車廂的第一步超級可怕，要先給自己一點勇氣，雖然沒有懼高症，但走在窄小的步道上，還有懸空高架「頭就快暈爆了」，終於順利返家。
從影片中可知，一整排乘客在工作人員指引下，走在維修步道上，不少人不斷驚呼，終於走到地面時，都紛紛鬆了一口氣。網友也說，希望環狀線能夠平安，「上班都要靠它」。
新北捷運指出，因應晚間23時05分發生地震，環狀線暫停營運，由人員下軌道進行步巡，經巡視車站及軌道無異常回報，晚間11時25分全線恢復正常營運。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言