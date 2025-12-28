快訊

赴上海參與雙城主論壇遭批遞投名狀 蔣萬安嗆：這說法誰都不會接受

地震後....新莊龍安陸橋磁磚掉滿地 宏匯廣場前道路裂縫 公所給回應了

石頭科技F25 ACE Pro泡沫洗地機開箱！吸力升級清潔力UP 95度高溫搓洗殺菌

宜蘭外海規模7地震北市接獲39件災情 多數已處理

中央社／ 台北28日電

台北市政府今天表示，27日深夜宜蘭外海規模7地震，北市震度達4級，截至今天凌晨1時，北市災防辦共接獲39件災情，皆屬輕微案件，多數已處理完成，災變中心三級常態開設。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

台北市政府發布資訊說明，北市最大震度4級，台北市災害應變中心提升強化三級開設，工務、都發、產業及消防局派員進駐查（蒐）報及救災工作。

北市府說，截至28日凌晨1時整，台北市災害防救辦公室計接獲39件災情，均為輕微案件，計有瓦斯管線漏氣及毀損9件、停水漏水14件、交通號誌損壞1件、建物輕微受損6件、圍牆（籬）倒塌2件；其他7件分別是電梯受困2件、屋內門受損4件、水塔傾斜1件。

台北市長蔣萬安今天出訪2025雙城論壇，在松山機場接受媒體聯訪時說，除避免深夜施工擾民外，上述災情多數已處理完成，因此台北市災害應變中心於2時15分調整為三級常態開設，相關局處將於今天白天儘速處理未完成案件。

北市府提醒民眾，由於地震過後，部份微電腦瓦斯表可能會自動切斷，如有自動切斷，機台中間紅燈會閃爍，可旋開黑色蓋子後長按即可重啟瓦斯開關（紅燈不再閃爍），但重啟前請注意瓦斯爐、熱水器的瓦斯都先關閉。

1227宜蘭地震

延伸閱讀

宜蘭強震北台超有感！蔣萬安今出訪雙城論壇 曝北市39件災情狀況

宜蘭外海規模7強震 台積電：竹科少數廠區人員疏散

宜蘭外海規模7強震 科學園區營運正常、電廠未受影響

餘震來了！宜蘭外海今凌晨0:45發生規模4.7地震 11縣市有感

相關新聞

宜蘭規模7強震全台震撼 半年內發生6.5以上地震機率高

昨天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

餘震來了！宜蘭外海今凌晨0:45發生規模4.7地震 11縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，宜蘭外海今凌晨0時45分再發生規模4.7地震，地震...

宜蘭七級強震中橫便道落石 清除後已恢復通行

昨深夜11點多宜蘭發生規模7的地震，震央在東部海域，台中梨山震度4級，中橫便道有落石，公路局谷關工務段派員搶修，今天早上...

七級強震新北環狀線停駛1小時 乘客走軌道撤離直呼：暈爆

台灣宜蘭外海27日晚間11點5分發生規模7.0強震，最大震度4級，新北環狀線緊急停駛巡軌1小時，有不少乘客卡在板橋新埔民...

規模7強震全台有感！新北3件電梯受困 丹鳳高中前天橋磁磚崩落

昨天（27日）晚間11時05分宜蘭頭城外海發生規模7.0地震，新北市最大震度4級，民眾還感受到長時間的搖晃。新北市消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。