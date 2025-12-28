宜蘭外海規模7地震北市接獲39件災情 多數已處理

台北市政府今天表示，27日深夜宜蘭外海規模7地震，北市震度達4級，截至今天凌晨1時，北市災防辦共接獲39件災情，皆屬輕微案件，多數已處理完成，災變中心三級常態開設。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

台北市政府發布資訊說明，北市最大震度4級，台北市災害應變中心提升強化三級開設，工務、都發、產業及消防局派員進駐查（蒐）報及救災工作。

北市府說，截至28日凌晨1時整，台北市災害防救辦公室計接獲39件災情，均為輕微案件，計有瓦斯管線漏氣及毀損9件、停水漏水14件、交通號誌損壞1件、建物輕微受損6件、圍牆（籬）倒塌2件；其他7件分別是電梯受困2件、屋內門受損4件、水塔傾斜1件。

台北市長蔣萬安今天出訪2025雙城論壇，在松山機場接受媒體聯訪時說，除避免深夜施工擾民外，上述災情多數已處理完成，因此台北市災害應變中心於2時15分調整為三級常態開設，相關局處將於今天白天儘速處理未完成案件。

北市府提醒民眾，由於地震過後，部份微電腦瓦斯表可能會自動切斷，如有自動切斷，機台中間紅燈會閃爍，可旋開黑色蓋子後長按即可重啟瓦斯開關（紅燈不再閃爍），但重啟前請注意瓦斯爐、熱水器的瓦斯都先關閉。

