規模7強震全台有感！新北3件電梯受困 丹鳳高中前天橋磁磚崩落

昨天（27日）晚間11時05分宜蘭頭城外海發生規模7.0地震，新北市最大震度4級，民眾還感受到長時間的搖晃。新北市消防局統計共受理3件電梯受困，所幸均無人受傷。另外新莊區丹鳳高中前天橋磁磚大面積掉落，無人受傷，目前已拉封鎖線警戒。

新北市消防局指出，昨晚11時05分發生規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8km。新北市震度4級，所幸並未接獲民眾受傷通報，經致電核一、核二、台鐵、高鐵及捷運等單位均無異常。但板橋區有2件電梯受困、新店區有1件電梯受困意外，均狀況解除無人受傷。

另外新莊區丹鳳高中前天橋昨晚11時31分民眾報案磁磚大面積掉落，所幸無人受傷，消防人員及公所人員已趕抵現場發起封鎖線，後續將由相關單位處理。 新北市新莊區丹鳳高中前天橋磁磚崩落。記者黃子騰／翻攝

