地震後....新莊龍安陸橋磁磚掉滿地 宏匯廣場前道路裂縫 公所給回應了
昨天深夜地牛翻身，許多人嚇得一夜難眠，各地也陸續傳出零星災情。新北新莊區龍安陸橋柱面外貼磁磚大面積掉落，場景駭人，所幸沒傷及無辜。新莊區公所連夜清除掉落物，經初步檢視，是外貼磁磚受震動影響剝落，天橋主體結構未發現異常。
新莊區公所說明，昨天深夜地震發生後，區公所於第一時間接獲通報後派員到場處理，隨即進行現場清理作業，並暫時封閉相關通行動線，以確保用路人安全。經初步檢視，是外貼磁磚受震動影響剝落，天橋主體結構未發現異常。
掉落的磚飾材已在凌晨3時30分完成清除，後續將持續進行剩餘磚飾材拆除及表面整理作業，預計12月30日完成後開放通行。
新北市議員陳世軒說，前一陣子就向市府反映龍安陸橋有磁磚掉落疑慮，要求公部門應全面檢視全市陸橋安全性。
新莊公所表示，為維護公共設施使用安全，區公所將同步針對新莊區轄內天橋設施進行全面巡查，如發現類似情形，將即時處置，以確保民眾通行安全。
另，針對新莊宏匯廣場前道路裂縫，公所表示，經查該處路段在地震前即已存在輕微裂縫，地震發生後，受強烈震動影響，裂縫寬度有擴大情形。公所會同養工處同仁於第一時間接獲通報後，均即派員到場現勘，確認目前路面尚無明顯高低差，經評估暫不影響人車通行。為維持道路使用安全，已先行完成裂縫填補作業，防止裂縫持續擴大。
後續新莊區公所預計29日辦理局部路面刨鋪作業，施工過程中將同步檢視路基狀況，如發現局部路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要的填補及夯實處理，以確保路面品質。
