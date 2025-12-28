快訊

宜蘭強震北台超有感！蔣萬安今出訪雙城論壇 曝北市39件災情狀況

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣萬安表示，大概有39件停漏水、房屋毀損等輕微案件，大致已處理完成，僅零星個案需要施工。記者曾原信／攝影

昨天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，北台灣最大震度有4級，不少民眾都感受到明顯搖晃，北捷一度全線慢速行駛，台北市長蔣萬安今表示，目前統計台北市約有39件輕微漏水、房屋毀損等輕微災情，大多在凌晨處理完成，市府會隨時掌握狀況應變。

蔣萬安表示，第一時間啟動應變機制，EOC也三級強化開設，各局處進駐，並請區公所回報狀況，掌握相關災情，大概有39件停漏水、房屋毀損等輕微案件，大致已處理完成，僅零星個案需要施工，預計今天早上施工完成。

蔣萬安說，目前EOC已降為三級常態開設，但會隨時掌握狀況，即刻應變。

宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，北台灣最大震度有4級，市長蔣萬安今出訪雙城論壇前，曝北市災情狀況。記者洪子凱／攝影

