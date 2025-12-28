北市最大震度4級 已傳20多起零星災情

27日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭頭城外海20.4km，深度72km，台北市最大震度4級。北市災害應變中心表示，截至28日0時10分，各局處及12區公所回報尚無重大災情。

台北市災害防救辦公室接獲零星災情通報案件，計有瓦斯漏氣6件、停水6件、漏水4件、建物輕微受損3件、圍籬損壞2件，其他5件，已通知相關單位儘速派員前往處理。

北市災害防救辦公室表示，地震發生後，災防辦立即通報消防局、民政局及警察局派員巡查，另勞檢處也針對府前跨年晚會舞台及各建築工地塔吊進行巡檢，截至目前為止，確認一切正常。

由於台北市震度達4級，台北市災害應變中心已提升強化三級開設，工務、都發、產業及消防局派員進駐並展開查(蒐)報及救災工作。

