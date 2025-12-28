餘震來了！宜蘭外海今凌晨0:45發生規模4.7地震 11縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，宜蘭外海今凌晨0時45分再發生規模4.7地震，地震深度60.8公里。

各地最大震度為宜蘭3級，花蓮2級，新北、台北、桃園、竹縣、台中、南投、彰化、雲林、嘉縣1級。

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，最接近這次地震的是今年8月27日發生的規模6.1地震，當時也是在宜蘭外海，不過震央稍微靠內陸，整個地震成因、類型和今天類似，都是板塊移動，震央也很深。目前看起來，不排除未來1周還有規模5.5至6的餘震。

