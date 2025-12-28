宜蘭外海規模7強震大亂交通！雙鐵停駛列車陸續恢復營運 時間曝光
宜蘭外海昨（27日）晚間11時5分發生規模7地震，礁溪至蘇澳新站一度暫時停止營運，影響旅客275人，台鐵公司表示，受到強震影響暫時停駛的4列次列車，於今凌晨0時51分陸續恢復行駛。
台鐵昨晚間指出，今晚11時5分東部海域發生規模7地震，晚間11時08分宜蘭站通報地震儀顯示5級強，因此礁溪至蘇澳新站電力自動跳脫，目前該區間暫時停駛，旅客約275人。
另外，鳳林=蘇澳新、礁溪=七堵=竹南、香山=通霄、香山=三義、花壇=岡山按4級地震規定辦理）巡查路線及電車線），台東=鳳林、三義=花壇、通霄=花壇按3級地震規定辦理。
台鐵公司今凌晨再宣布，台鐵受宜蘭地區強震影響暫時停駛的4列次列車，，均已於路線及電力設施巡查完畢後，順利恢復開行如下：
1、4248次：頭城=宜蘭，預計01:10開車
2、4244次：礁溪=蘇澳，預計01:09開車
3、256次：礁溪=花蓮，預計01:05開車
4、554次：宜蘭=花蓮，預計00:51開車
另外，高鐵公司也表示，台灣高鐵刻正進行地震巡檢，南下末班列車將於00:50抵達左營站；北部路段因受影響路段較長，依照地震後標準作業程序，將依速限逐步提速完成巡檢，預計北上末班列車將於01:50抵達南港站。台灣高鐵公司感謝旅客的耐心與體諒。
