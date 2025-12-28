快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭外海規模7強震大亂交通！雙鐵停駛列車陸續恢復營運 時間曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭外海昨（27日）晚間11時5分發生規模7地震，礁溪至蘇澳新站一度暫時停止營運，影響旅客275人。聯合報系資料照
宜蘭外海昨（27日）晚間11時5分發生規模7地震，礁溪至蘇澳新站一度暫時停止營運，影響旅客275人。聯合報系資料照

宜蘭外海昨（27日）晚間11時5分發生規模7地震，礁溪至蘇澳新站一度暫時停止營運，影響旅客275人，台鐵公司表示，受到強震影響暫時停駛的4列次列車，於今凌晨0時51分陸續恢復行駛。

台鐵昨晚間指出，今晚11時5分東部海域發生規模7地震，晚間11時08分宜蘭站通報地震儀顯示5級強，因此礁溪至蘇澳新站電力自動跳脫，目前該區間暫時停駛，旅客約275人。

另外，鳳林=蘇澳新、礁溪=七堵=竹南、香山=通霄、香山=三義、花壇=岡山按4級地震規定辦理）巡查路線及電車線），台東=鳳林、三義=花壇、通霄=花壇按3級地震規定辦理。

台鐵公司今凌晨再宣布，台鐵受宜蘭地區強震影響暫時停駛的4列次列車，，均已於路線及電力設施巡查完畢後，順利恢復開行如下：

1、4248次：頭城=宜蘭，預計01:10開車

2、4244次：礁溪=蘇澳，預計01:09開車

3、256次：礁溪=花蓮，預計01:05開車

4、554次：宜蘭=花蓮，預計00:51開車

另外，高鐵公司也表示，台灣高鐵刻正進行地震巡檢，南下末班列車將於00:50抵達左營站；北部路段因受影響路段較長，依照地震後標準作業程序，將依速限逐步提速完成巡檢，預計北上末班列車將於01:50抵達南港站。台灣高鐵公司感謝旅客的耐心與體諒。

1227宜蘭地震

延伸閱讀

1227強震影響 台鐵暫停駛四列次陸續恢復行車

吳宗憲、張勝德誰為藍營出戰宜蘭縣長選舉？ 首度協調結果曝光

太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

尾隨女子到全家還問哪裡有小7 宜蘭神農商圈怪男出沒偷拍屁股

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

強震規模7全台震撼 半年內發生6.5以上地震機率高

昨天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

北市最大震度4級 已傳20多起零星災情

27日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭頭城外海20.4km，深度72km，台北市最大震度4級。北市災害...

餘震來了！宜蘭外海今凌晨0:45發生規模4.7地震 11縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，宜蘭外海今凌晨0時45分再發生規模4.7地震，地震...

宜蘭外海規模7強震 賴總統籲注意自身安全提高警覺

宜蘭縣外海昨天深夜發生規模7強震，總統賴清德表示，政府會確保民眾的安全，後續可能餘震也請民眾提高警覺，讓一切平安。行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。