宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

1227強震影響 台鐵暫停駛四列次陸續恢復行車

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

12月27日23:05在宜蘭縣政府東方32.3公里(位於臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，全台有感。台鐵公司通報，受宜蘭地區強震影響暫時停駛的四列次列車，也在今00：51分後陸續恢復行車，抵達時間約在今02：00到02：50間。

四列次因地震暫時停駛班次分別為4248次：頭城=宜蘭，預計01:30(出發)-02:00（抵達）。4244次：礁溪=蘇澳，預計01:20(出發)-02:10（抵達）。256次：礁溪=花蓮，預計01:15(出發)-02:45（抵達）。554次：宜蘭=花蓮，預計00:51(出發)-02:50（抵達）

1227宜蘭地震

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

強震規模7全台震撼 半年內發生6.5以上地震機率高

昨天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

北市最大震度4級 已傳20多起零星災情

27日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭頭城外海20.4km，深度72km，台北市最大震度4級。北市災害...

餘震來了！宜蘭外海今凌晨0:45發生規模4.7地震 11縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，宜蘭外海今凌晨0時45分再發生規模4.7地震，地震...

宜蘭外海規模7強震 賴總統籲注意自身安全提高警覺

宜蘭縣外海昨天深夜發生規模7強震，總統賴清德表示，政府會確保民眾的安全，後續可能餘震也請民眾提高警覺，讓一切平安。行政院...

