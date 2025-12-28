1227強震影響 台鐵暫停駛四列次陸續恢復行車

12月27日23:05在宜蘭縣政府東方32.3公里(位於臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，全台有感。台鐵公司通報，受宜蘭地區強震影響暫時停駛的四列次列車，也在今00：51分後陸續恢復行車，抵達時間約在今02：00到02：50間。

四列次因地震暫時停駛班次分別為4248次：頭城=宜蘭，預計01:30(出發)-02:00（抵達）。4244次：礁溪=蘇澳，預計01:20(出發)-02:10（抵達）。256次：礁溪=花蓮，預計01:15(出發)-02:45（抵達）。554次：宜蘭=花蓮，預計00:51(出發)-02:50（抵達）

