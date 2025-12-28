1227強震影響 高鐵北上末班車改今01:50抵達南港站

12月27日23:05在宜蘭縣政府東方32.3公里(位於臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，全台有感。台灣高鐵公司表示，刻正進行地震巡檢，南下末班列車於今00:50抵達左營站；北部路段因受影響路段較長，依照地震後標準作業程序，將依速限逐步提速完成巡檢，預計北上末班列車將於01:50抵達南港站。

