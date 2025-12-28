快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

1227強震影響 高鐵北上末班車改今01:50抵達南港站

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

12月27日23:05在宜蘭縣政府東方32.3公里(位於臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，全台有感。台灣高鐵公司表示，刻正進行地震巡檢，南下末班列車於今00:50抵達左營站；北部路段因受影響路段較長，依照地震後標準作業程序，將依速限逐步提速完成巡檢，預計北上末班列車將於01:50抵達南港站。

1227宜蘭地震

延伸閱讀

東部海域規模7地震！台鐵礁溪至蘇澳新站暫停行駛 高鐵6班次臨時停車

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

強震規模7全台震撼 半年內發生6.5以上地震機率高

昨天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

北市最大震度4級 已傳20多起零星災情

27日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭頭城外海20.4km，深度72km，台北市最大震度4級。北市災害...

餘震來了！宜蘭外海今凌晨0:45發生規模4.7地震 11縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，宜蘭外海今凌晨0時45分再發生規模4.7地震，地震...

宜蘭外海規模7強震 賴總統籲注意自身安全提高警覺

宜蘭縣外海昨天深夜發生規模7強震，總統賴清德表示，政府會確保民眾的安全，後續可能餘震也請民眾提高警覺，讓一切平安。行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。