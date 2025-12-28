宜蘭外海規模7強震 賴總統籲注意自身安全提高警覺
宜蘭縣外海昨天深夜發生規模7強震，總統賴清德表示，政府會確保民眾的安全，後續可能餘震也請民眾提高警覺，讓一切平安。行政院長卓榮泰說，停電地區都已復電，鐵路與捷運安全性停駛，大家平安、台灣平安。
根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。
總統賴清德今天凌晨在臉書發文說，稍早的地震，希望大家都平安。時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若還沒睡，也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。
賴總統表示，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。
行政院長卓榮泰也在臉書發文指出，再三詳細掌握各地狀況，真的天佑，僅有小狀況，停電地區也都復電；鐵路、捷運安全性停駛；桃機二航站天花板掉落也幸無大礙；馬太鞍溪堰塞湖亦無變化。大家平安，台灣平安。
行政院發言人李慧芝今天凌晨透過媒體群組轉述，卓榮泰指示行政院災害防救辦公室、中央氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。
李慧芝表示，根據目前獲報，花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。
李慧芝說，由於地震發生於深夜時段，卓榮泰也請民眾仍要提高警覺，並要相互留意左右鄰舍安全。
