宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

宜蘭外海規模7強震 賴總統籲注意自身安全提高警覺

中央社／ 28日電

宜蘭縣外海昨天深夜發生規模7強震，總統賴清德表示，政府會確保民眾的安全，後續可能餘震也請民眾提高警覺，讓一切平安。行政院長卓榮泰說，停電地區都已復電，鐵路與捷運安全性停駛，大家平安、台灣平安。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

總統賴清德今天凌晨在臉書發文說，稍早的地震，希望大家都平安。時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若還沒睡，也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。

賴總統表示，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。

行政院長卓榮泰也在臉書發文指出，再三詳細掌握各地狀況，真的天佑，僅有小狀況，停電地區也都復電；鐵路、捷運安全性停駛；桃機二航站天花板掉落也幸無大礙；馬太鞍溪堰塞湖亦無變化。大家平安，台灣平安。

行政院發言人李慧芝今天凌晨透過媒體群組轉述，卓榮泰指示行政院災害防救辦公室、中央氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報，並請交通部瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

李慧芝表示，根據目前獲報，花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出，另宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

李慧芝說，由於地震發生於深夜時段，卓榮泰也請民眾仍要提高警覺，並要相互留意左右鄰舍安全。

1227宜蘭地震 卓榮泰 賴清德 堰塞湖

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

強震規模7全台震撼 半年內發生6.5以上地震機率高

昨天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

北市最大震度4級 已傳20多起零星災情

27日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭頭城外海20.4km，深度72km，台北市最大震度4級。北市災害...

餘震來了！宜蘭外海今凌晨0:45發生規模4.7地震 11縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，宜蘭外海今凌晨0時45分再發生規模4.7地震，地震...

宜蘭外海規模7強震 賴總統籲注意自身安全提高警覺

宜蘭縣外海昨天深夜發生規模7強震，總統賴清德表示，政府會確保民眾的安全，後續可能餘震也請民眾提高警覺，讓一切平安。行政院...

