宜蘭外海規模7地震 台鐵4列次暫停駛影響275人

昨天晚間11時5分發生芮氏規模7地震，台鐵礁溪到蘇澳新間一度暫時停駛，共計影響4列次、旅客約275人。台鐵公司已成立二級應變小組，目前鐵路沿線暫無災情。

根據中央氣象署最新資訊，昨天晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

根據台鐵內部通報訊息，昨晚11時8分宜蘭站通報，地震儀顯示為5級強，礁溪到蘇澳新間暫時停駛（共計4列次，旅客約275人）。

台鐵公司於地震後，已即時成立二級應變小組。截至11時40為止，尚無災情傳出。

商品推薦