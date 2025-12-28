快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
宜蘭外海發生芮氏規模7級地震，機場捷運稍早完成巡檢，軌道，鞥、系統及供電無虞，已恢復行駛。記者陳俊智／攝影
宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，目前班距調整中；桃捷公司表示，此次狀況影響2900名旅客，造成不便，深感抱歉。

桃捷表示，地震發生第一時間，公司災害告警系統偵測震度最高4級，行控中心指示全線列車停車，待旅客都下車後，列車緩慢行駛巡軌。今天凌晨，A1台北車站至A22老街溪站全線以完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況，正線各列車恢復正常行駛。本次事件影響列車共17列，受影響旅客約2900名，造成不便，敬請見諒。如需誤點證明可查詢本公司官網 (https://reurl.cc/l5xzr9 )或至全線車站詢問處(A20站除外)開立。

1227宜蘭地震

