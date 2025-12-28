快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「竹北吊車大王」胡漢龑在臉書發布住家內豪宅吊燈劇烈晃動的畫面，影片中可見懸掛在客廳、掛滿水晶墜飾的巨型黃金吊燈，隨著建築物左右搖晃大幅擺盪。圖／取自胡漢龑臉書
宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到強烈搖晃。「竹北吊車大王」啟德機械起重公司董事長胡漢龑也在臉書分享地震發生時，5億豪宅黃金吊燈宛若鐘擺甩動的畫面。

「竹北吊車大王」胡漢龑在臉書發布住家內豪宅吊燈劇烈晃動的畫面，影片中可見懸掛在客廳、掛滿水晶墜飾的巨型黃金吊燈，隨著建築物左右搖晃大幅擺盪，水晶不斷相互碰撞，發出清脆金屬聲響，宛如一個巨大的鐘擺。

胡漢龑在拍攝過程中不斷驚呼：「超扯！超扯！這地震太離譜了，頭一次看到吊燈晃這麼厲害」，畫面隨即中斷。胡漢龑也提到，當時警報仍在作響，6樓住家就已明顯感受到強烈震動。

事後，胡漢龑透過社群發文報平安，表示「天佑台灣，真的嚇死寶寶了，連新竹都搖這麼大，希望沒有災情，願大家都平安，避難包一定要準備、關閉火源」，影片也吸引4千多人按讚。

