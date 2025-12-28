規模7.0地震波及桃機二航廈 局部天花板掉落、營運正常
台灣東部海域27日11時05分發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里，地震深度72.8公里，最大震度4級，全台多地明顯有感。桃園國際機場第二航廈局部設施受損，所幸未影響整體營運。
桃機公司表示，地震造成第二航廈C1、C5、C7候機室及部分行李轉盤輕鋼架天花板掉落，另有個別電梯、電扶梯及航廈電車一度停駛。機場已立即啟動緊急應變機制，派員進行巡檢與安全管制。
初步盤點，受影響區域包括候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，掉落物已完成清除並進行必要封鎖。事件中有2名旅客遭天花板掉落波及，幸未受傷。
桃機公司指出，目前航班起降及整體營運大致正常，已要求相關單位持續進行設施巡檢與結構安全確認，確保旅客安全與機場運作順暢，後續如有最新情況將對外說明。
