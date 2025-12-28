東北外海7.0地震 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出。另外，宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報；同時也請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

李慧芝說，由於地震發生於深夜時段，卓揆請國人仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全。

