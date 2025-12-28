快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

東北外海7.0地震 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出。圖／中央氣象署提供
宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳變電站啟動安全防護機制跳電外，其餘路線尚未有災情傳出。另外，宜蘭東澳地區曾停電後復電，台電其餘各電廠機組正常運作。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰指示行政院災害防救辦公室、交通部氣象署及內政部消防署即時掌握相關震後資訊，若有相關災情應即時回報；同時也請交通部即瞭解鐵、公路運輸有無受到影響。

李慧芝說，由於地震發生於深夜時段，卓揆請國人仍要提高警覺，也請相互留意左右鄰舍安全。

1227宜蘭地震

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

1227強震影響 高鐵北上末班車改今01:50抵達南港站

12月27日23:05在宜蘭縣政府東方32.3公里(位於臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，全台有感。台灣高鐵公司表示...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

