深夜強震新北傳災情 新莊丹鳳高中天橋磁磚崩落

27日23時5分左右東北地區發生有感地震，新北市震度達4級，新莊丹鳳高中外天橋磁磚崩落，幸無人傷亡，新北市議員翁震州指出，目前公所現已安排機具清除中，提醒民眾清除、修復完成前請先勿入。

新北市消防局指出，27日晚間11時05分左右宜蘭地區發生有感地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8km、芮氏規模7.0，本市震度4級，致電核一、核二、台鐵、高鐵及捷運等單位均無異常，目前各外勤單位回報尚無災情。

