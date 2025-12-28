快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

氣象署：不排除未來一周還有5.5到6.0餘震

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

昨(23)日深夜23:05分在宜蘭縣政府東方32.3公里處，台灣東部海域附近發生芮氏規模7.0的地震，地震深度72.8公里。氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震震央在宜蘭外海，中台灣以北震度4級，南部也有震度3級，主要是菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞有關而發生的地震。不排除在未來一星期還有規模5.5到6.0餘震，請大家多小心。

陳達毅指出，震央位置位於菲律賓海板塊、歐亞板塊的隱沒帶，越往北越深，芮氏規模7.0，但音深度也深，導致地震震度很廣泛，全台包括台中以北地區都有4級，南部地區震度3級，主因跟地震深度有關。

各地搖晃時間部分，花蓮搖晃時間約21秒，北台灣包括台北、新竹、新北、桃園、苗栗達10秒左右。至於國家級警報發布情況，地震發生後15.2秒已發第一報，幾乎全台都發布國家級警報，第二報也在16.3秒後發出，加發連江金門跟澎湖。

陳達毅表示，檢視歷史地震，目前最接近的一起地震是今年8月27日，也是在宜蘭外海，震央靠近內陸一點，規模達6.1，深度達108公里的地震，與1227的地震類型十分相像，深度很深、位置相近，但規模略小於今天，不排除在未來一星期還有規模5.5到6.0餘震，請大家多小心。

