好晃！宜蘭外海規模7.0地震 921、0403大地震後規模第三大

昨(23)日深夜23:05分在宜蘭縣政府東方32.3公里處，台灣東部海域附近發生芮氏規模7.0的地震，地震深度72.8公里。氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震是1999年921大地震規模達7.3，去年0403花東大地震規模達7.2地震後，第三起芮氏規模達7.0的大地震。

昨日深夜地震包括宜蘭縣蘇澳、宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣關西、花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、斗六、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河震度都有4級。

台中市、嘉義縣太保市、高雄市旗山、屏東縣新埤、南投縣南投市震度3級。台東縣台東市、連江縣馬祖、屏東縣屏東市、澎湖縣馬公市、高雄市、台南市震度2級。金門縣金門震度1級。

