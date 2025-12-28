快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

好晃！宜蘭外海規模7.0地震 921、0403大地震後規模第三大

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

昨(23)日深夜23:05分在宜蘭縣政府東方32.3公里處，台灣東部海域附近發生芮氏規模7.0的地震，地震深度72.8公里。氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震是1999年921大地震規模達7.3，去年0403花東大地震規模達7.2地震後，第三起芮氏規模達7.0的大地震。

昨日深夜地震包括宜蘭縣蘇澳、宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣關西、花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、斗六、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河震度都有4級。

台中市、嘉義縣太保市、高雄市旗山、屏東縣新埤、南投縣南投市震度3級。台東縣台東市、連江縣馬祖、屏東縣屏東市、澎湖縣馬公市、高雄市、台南市震度2級。金門縣金門震度1級。

1227宜蘭地震

延伸閱讀

宜蘭雙強誰出戰 藍協調無共識

影／苗栗地區深夜強烈晃動民眾飽受驚嚇 消防局：尚無災情回報

東部海域規模7地震 宜蘭東澳3000多戶一度停電

宜蘭外海芮氏7級地震 機捷全線停駛巡軌檢查

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

東北外海7.0地震 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。