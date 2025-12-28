宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗縣市、彰化、雲林、台東、嘉義、台南最大震度三級，高雄、屏東三級，馬祖、澎湖二級，金門一級，全台有感，也驚醒不少民眾。

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚的地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達四級，南部三級。

陳達毅解釋，該起地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞所致，地震就發生在板塊隱沒上，由於規模七點零，且深度已很深，所以地震影響很廣泛，台中以北地區，最大震度都是四級，南部震度三級、二級，全台有感。氣象署也在地震發生後15.2秒就針對全台灣發布國家級警報，第二報則是連離島的金門、澎湖、馬祖也發布警報。

至於地震搖晃時間，陳達毅說，花蓮搖晃時間長達21秒，北台灣包括新竹、台北、苗栗等地，搖晃10秒左右，所以相信民眾對於這起地震格外有感。

陳達毅表示，目前看來，最接近這次地震的是今年8月27日發生的規模六點一地震，當時也是在宜蘭外海，不過震央稍微靠內陸，整個地震成因、類型和今天類似，都是板塊移動，震央也很深。目前看起來，不排除未來一周還有五點五至六點零的餘震。

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚的地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達四級，南部三級。圖／中央氣象署提供

商品推薦