快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚的地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達四級，南部三級。圖／中央氣象署提供
氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚的地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達四級，南部三級。圖／中央氣象署提供

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗縣市、彰化、雲林、台東、嘉義、台南最大震度三級，高雄、屏東三級，馬祖、澎湖二級，金門一級，全台有感，也驚醒不少民眾。

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚的地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達四級，南部三級。

陳達毅解釋，該起地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞所致，地震就發生在板塊隱沒上，由於規模七點零，且深度已很深，所以地震影響很廣泛，台中以北地區，最大震度都是四級，南部震度三級、二級，全台有感。氣象署也在地震發生後15.2秒就針對全台灣發布國家級警報，第二報則是連離島的金門、澎湖、馬祖也發布警報。

至於地震搖晃時間，陳達毅說，花蓮搖晃時間長達21秒，北台灣包括新竹、台北、苗栗等地，搖晃10秒左右，所以相信民眾對於這起地震格外有感。

陳達毅表示，目前看來，最接近這次地震的是今年8月27日發生的規模六點一地震，當時也是在宜蘭外海，不過震央稍微靠內陸，整個地震成因、類型和今天類似，都是板塊移動，震央也很深。目前看起來，不排除未來一周還有五點五至六點零的餘震。

氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚的地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達四級，南部三級。圖／中央氣象署提供
氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今晚的地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達四級，南部三級。圖／中央氣象署提供

1227宜蘭地震

延伸閱讀

宜蘭雙強誰出戰 藍協調無共識

東部海域規模7地震 宜蘭東澳3000多戶一度停電

宜蘭外海芮氏7級地震 機捷全線停駛巡軌檢查

深夜地牛翻身！震央東部海域 網友嚇死：上下晃好恐怖想到921

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

1227強震影響 高鐵北上末班車改今01:50抵達南港站

12月27日23:05在宜蘭縣政府東方32.3公里(位於臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，全台有感。台灣高鐵公司表示...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。