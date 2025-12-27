影／苗栗地區深夜強烈晃動民眾飽受驚嚇 消防局：尚無災情回報

台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。

苗栗地區在地震發生前，民眾接獲國家警報，隨後開始出現劇烈晃動，不少民眾飽受驚嚇，紛紛相互打電話詢問狀況，也有人收到台北親友傳來的地震影像，可見天花板下的吊燈不停搖晃，對方驚嚇表示只錄到一半，這次地震搖得時間相當久，屋內還有物品掉落下來，台北與苗栗最大震度都是4級。

苗栗縣消防局表示，依氣象署提供的訊息，苗栗地區最大震度為4級，截至目前尚無災情回報。

