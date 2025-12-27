東北地區超有感地震！北捷全線慢速循軌無異常 近20分鐘後恢復行駛

今日晚間11時許，東北地區發生芮氏規模7地震，北台灣最大震度4級以上，台北捷運在地震當下也慢速行駛，北捷發生當下全線列車也改採慢速巡軌，經過巡查無異常，全線已恢復正常運營。

北捷指出，12月27日23時06分，台北地區發生有感地震，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業及設備檢視；目前暫無異常回報，車站加強廣播及跑馬宣導，巡視車站及軌道無異常回報，23時25分全線恢復正常營運。

27日23時5分左右東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、連江。

