東部海域規模7地震 宜蘭東澳3000多戶一度停電

東部海域今晚11時5分發生規模7地震，造成宜蘭東澳變電所電路跳脫，一度有3000多戶停電，10分鐘內全數復電；其餘部分目前未傳出災情，縣府提醒民眾留意後續可能的餘震。

晚間震央位於宜蘭縣政府東方32.2公里處，最大震度宜蘭市、蘇澳鎮等地都有4級，不少宜蘭人從睡夢後被驚醒，直呼「好搖」。

台電公司表示，地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，已於23時15分全數復電。另外有民眾在網路表示冬山也有停電情況，台電正在了解中。

宜蘭縣消防局表示，目前國道5號、省道公路、鐵路都正常通車，經濟部工業局龍德兼利澤工區區服務中心也沒有災情，消防局目前未接獲任何災情通報，已出動各分隊查報災情。

