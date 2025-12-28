聽新聞
強震規模7全台震撼 半年內發生6.5以上地震機率高
昨天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗縣市、彰化、雲林、台東、嘉義、台南最大震度三級，高雄、屏東三級，馬祖、澎湖二級，金門一級，全台有感，驚醒許多民眾。
昨天深夜突然發生大地震，震央附近的宜蘭昨晚到截稿前為止，暫無重大災情通報，僅東澳一度三千多戶停電，但十分鐘內就復電。各地及北中南各科學園區也無重大災情傳出。機捷震後全面停駛，台北捷運全線慢速行駛，並展開高架路段巡軌。受地震影響，高鐵昨晚則是在南港、雲林路段測得一至二級地震告警，共六班次列車臨時停車。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋示警，截至本月廿六日，已有六三二天未發生規模六點五地震，已超過平均間距三九七天，未來半年內台灣地區發生規模六點五以上地震的機率很高。
