周末夜全台大震 北市電梯、房屋受困各一件

27日深夜11時05分，宜蘭東部海域地震芮氏規模7強震，台北市有感地震震度約4級，截至深夜11時許，台北市尚無重大災情傳出，不過北市有兩件民眾受困案件，分別是信義區有民眾在電梯受困，大安區則有人在房屋受困，北市消防局已派人救援。

商品推薦