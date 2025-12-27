快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今晚東北地區大地震 新北野柳女王頭安然無恙

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供
今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供

今日晚間11時許，東北地區發生芮氏規模7.6地震，新北有4級，很多民眾關心野柳女王頭是否安好？野柳地質公園回報表示，透過即時監控影像，目前女王頭並沒有異樣，一切安好無恙，感謝大家關心。

今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供
今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供
今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供
今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供

1227宜蘭地震

延伸閱讀

賴總統出席新北雲林同鄉會稱買一送一 推薦劉建國及蘇巧慧

「4年時間讓新北the Best」 黃國昌盼給機會：讓市民感到驕傲

若無黃國昌民眾黨恐完蛋 柯文哲列舉3重任：相信為新北帶來全新未來

新北1314跨河煙火維安升級 淡水警方陸空聯防立體守護

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

1227強震影響 高鐵北上末班車改今01:50抵達南港站

12月27日23:05在宜蘭縣政府東方32.3公里(位於臺灣東部海域)發生芮氏規模7.0地震，全台有感。台灣高鐵公司表示...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。