今日晚間11時許，東北地區發生芮氏規模7.6地震，新北有4級，很多民眾關心野柳女王頭是否安好？野柳地質公園回報表示，透過即時監控影像，目前女王頭並沒有異樣，一切安好無恙，感謝大家關心。 今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供 今晚東北地區大地震，新北野柳女王頭安然無恙。圖／野柳地質公園提供

商品推薦