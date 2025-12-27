快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

苗栗地區深夜強烈晃動民眾飽受驚嚇 消防局：尚無災情回報

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。圖／苗栗縣消防局提供
台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。圖／苗栗縣消防局提供

台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。

苗栗地區在地震發生前，民眾接獲國家警報，隨後開始出現劇烈晃動，不少民眾飽受驚嚇，紛紛相互打電話詢問狀況。

苗栗縣消防局表示，依氣象署提供的訊息，苗栗地區最大震度為4級，截至目前尚無災情回報。

台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。圖／苗栗縣消防局提供
台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。圖／苗栗縣消防局提供
台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。圖／苗栗縣消防局提供
台灣東部海域晚間11點5分許發生地震，苗栗縣消防局指揮中心表示，目前尚無災情傳出。圖／苗栗縣消防局提供

1227宜蘭地震

延伸閱讀

影／基隆地震超搖4級 民眾：超恐怖！先上下跳3秒再整棟樓猛搖

安泰醫院大火案遭糾正 衛福部：將啟動專案稽查

太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

台66桃園平鎮路段砂石車自燃...後方車猛叭 司機急跳車

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

東北外海7.0地震 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。