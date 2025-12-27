深夜地牛翻身！震央東部海域 網友嚇死：上下晃好恐怖想到921

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署發布地震訊息，指今天深夜11時5分許在台灣東部海域接近宜蘭縣府東方32.3公里處發生芮氏規模7.0地震。圖／取自中央氣象署官網

深夜地牛翻身，中央氣象署發布地震訊息，指今天深夜11時5分許在台灣東部海域接近宜蘭縣府東方32.3公里處發生芮氏規模7.0地震，全台有感，不少網友嚇到發文指，「我的天居然是上下搖完左右360度搖」，「這次好恐怖」，「上下晃的時候想到921」。

中央氣象署今天深夜發布最新地震訊息，時間在深夜11時5分，位置在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度在72.8公里，芮氏規模7.0。

其中，宜蘭縣地區最大震度4級，此外，新北市、花蓮縣、台北市、基隆、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣嘉義縣市及台南市最大震度4級，高雄市和屏東縣最大震度3級、連江縣最大震度2級、澎湖縣最大震度2級、金門縣最大震度1級。

不少網友在地震當下隨即在網路社群Threads貼文，「在睡覺快嚇死了，以為自己有幻覺」、「921陰影，晚上不敢睡覺了」、「上下左右，超可怕」、「超級大」。

1227宜蘭地震

