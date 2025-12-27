深夜地牛翻身！震央東部海域 網友嚇死：上下晃好恐怖想到921
深夜地牛翻身，中央氣象署發布地震訊息，指今天深夜11時5分許在台灣東部海域接近宜蘭縣府東方32.3公里處發生芮氏規模7.0地震，全台有感，不少網友嚇到發文指，「我的天居然是上下搖完左右360度搖」，「這次好恐怖」，「上下晃的時候想到921」。
中央氣象署今天深夜發布最新地震訊息，時間在深夜11時5分，位置在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度在72.8公里，芮氏規模7.0。
其中，宜蘭縣地區最大震度4級，此外，新北市、花蓮縣、台北市、基隆、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣嘉義縣市及台南市最大震度4級，高雄市和屏東縣最大震度3級、連江縣最大震度2級、澎湖縣最大震度2級、金門縣最大震度1級。
不少網友在地震當下隨即在網路社群Threads貼文，「在睡覺快嚇死了，以為自己有幻覺」、「921陰影，晚上不敢睡覺了」、「上下左右，超可怕」、「超級大」。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言