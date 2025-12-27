宜蘭外海芮氏7級地震 機捷全線停駛巡軌檢查

宜蘭外海稍早發生芮氏規模7級地震，桃園測定最大震度達4級，目前機場捷運所有列車停駛，行進中列車靠站後也不再移動。桃捷表示，公司災害告警系統偵測震度最高4級，行控中心已指示全線列車停車，後續將全面檢視軌道是否正常才能決定復駛時間。

