東部海域規模7地震！台鐵礁溪至蘇澳新站暫停行駛 高鐵6班次臨時停車
東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，台鐵公司表示，礁溪至蘇澳新站間超過5級強，電力自動跳脫，目前該區間暫時停止營運，經巡檢沒問題後再視情況恢復營運，而北部地區各站則測到4級震度，目前以30公里慢速行駛。
中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，規模7地震相當於16顆原子彈威力。
各地最大震度為宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗、雲林、台東、嘉義時、台南4級，屏東3級、馬祖、澎湖、高雄2級、金門1級。
台鐵表示，今晚11時5分東部海域發生規模7地震，晚間11時08分宜蘭站通報地震儀顯示5級強，因此礁溪至蘇澳新站電力自動跳脫，目前該區間暫時停駛，旅客約275人。
另外，鳳林=蘇澳新、礁溪=七堵=竹南、香山=通霄、香山=三義、花壇=岡山按4級地震規定辦理，巡查路線及電車線），也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。
台東=鳳林、三義=花壇、通霄=花壇按3級地震規定辦理，，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
高鐵部分，高鐵公司表示，台灣高鐵今（27日）晚間11時6分於南港、雲林路段測得1至2級地震告警，共有6班次列車（南下4班、北上2班）行經受影響區域，臨時停車，以確保旅客安全。
高鐵公司表示，現正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。
