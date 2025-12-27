快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

東部海域規模7地震！台鐵礁溪至蘇澳新站暫停行駛 高鐵6班次臨時停車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東部海域今晚11時5分發生規模7地震，台鐵礁溪至蘇澳新站暫停行駛，高鐵6班次臨時停車。聯合報系資料照
東部海域今晚11時5分發生規模7地震，台鐵礁溪至蘇澳新站暫停行駛，高鐵6班次臨時停車。聯合報系資料照

東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，台鐵公司表示，礁溪至蘇澳新站間超過5級強，電力自動跳脫，目前該區間暫時停止營運，經巡檢沒問題後再視情況恢復營運，而北部地區各站則測到4級震度，目前以30公里慢速行駛。

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，規模7地震相當於16顆原子彈威力。

各地最大震度為宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗、雲林、台東、嘉義時、台南4級，屏東3級、馬祖、澎湖、高雄2級、金門1級。

台鐵表示，今晚11時5分東部海域發生規模7地震，晚間11時08分宜蘭站通報地震儀顯示5級強，因此礁溪至蘇澳新站電力自動跳脫，目前該區間暫時停駛，旅客約275人。

另外，鳳林=蘇澳新、礁溪=七堵=竹南、香山=通霄、香山=三義、花壇=岡山按4級地震規定辦理，巡查路線及電車線），也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

台東=鳳林、三義=花壇、通霄=花壇按3級地震規定辦理，，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

高鐵部分，高鐵公司表示，台灣高鐵今（27日）晚間11時6分於南港、雲林路段測得1至2級地震告警，共有6班次列車（南下4班、北上2班）行經受影響區域，臨時停車，以確保旅客安全。

高鐵公司表示，現正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。

地震 高鐵 規模 1227宜蘭地震

延伸閱讀

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

東北外海7.0地震 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。