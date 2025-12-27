聽新聞
0:00 / 0:00
規模7地震大搖晃 台電：不影響各電廠運作
周六晚間11時5分55秒，東北地區發生規模7的有感地震，最大震度4級，台電表示，本次地震不影響各水火力及核電廠運作，配電系統部分，地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，已於23時15分全數復電。
中央氣象署地震測報中心資料顯示，震央在宜蘭縣政府東方32.2公里（台灣東部海域），初判震度4級以上地區有：宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。位於4級震度的台北地區，先上下震動再左右搖晃，居民感受明顯。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言