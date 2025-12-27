規模7地震大搖晃 台電：不影響各電廠運作

周六晚間11時5分55秒，東北地區發生規模7的有感地震，最大震度4級，台電表示，本次地震不影響各水火力及核電廠運作，配電系統部分，地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，已於23時15分全數復電。

中央氣象署地震測報中心資料顯示，震央在宜蘭縣政府東方32.2公里（台灣東部海域），初判震度4級以上地區有：宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。位於4級震度的台北地區，先上下震動再左右搖晃，居民感受明顯。

