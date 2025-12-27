影／基隆地震超搖4級 民眾：超恐怖！先上下跳3秒再整棟樓猛搖

基隆市消防局表示，目前尚未接獲災情通報，各分隊全部出動為災情車查看狀況及有無為情。民眾表示，「警報還沒響就開始搖了，很恐怖」、「感覺有5、6級，不太像只有4級」、「以為花蓮大地震到基隆了」。

民眾在基隆人大小事留言，「先上下跳3秒，然後開始整棟樓都搖」、「還有人說超嚇人 正在洗澡趕快跑出來。」一名住中正區朱姓民眾家中的魚缸水都晃出來，小魚搖不停。

