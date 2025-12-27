國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」
中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，規模7地震相當於16顆原子彈威力。
各地最大震度為宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗、雲林、台東、嘉義時、台南4級，屏東3級、馬祖、澎湖、高雄2級、金門1級。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模7地震相當於16顆原子彈威力。郭鎧紋說，台灣已有632天未發生規模6.5地震，已超過平均間距397天，雖以目前科技無法準確地震何時發生，但根據氣象署地震測報中心的地震資料，有下列幾點觀察。
郭鎧紋表示，2001 至2025年, 規模6.5以上地震間距超過632天有4次，分別為778天、835天、903天、1654天。
前一次規模6.5以上地震發生在2024年4月3日 ，若以每年規模6地震平均釋放8顆原子彈估計， 2024年4月4日至2025年12月26日共632天，約1.73年，約累積13.87顆原子彈能量，這與同時期13次規模6地震所釋放13.363顆原子彈相當。
郭鎧紋提及，由於這次地震是發生在比較深的位置，因此雖然規模達到7，但台灣各地震度最大只有來到4，雙北地區則是因盆地地形及高樓效應，體感搖晃被加大。另外，今晚的地震與今年8月27日晚間規模6地震的機制非常相似。
郭鎧紋示警，根據上述，即使在「正常」情況下，未來半年內台灣地區發生M6.5以上地震的機率很高。
