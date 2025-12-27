快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里。圖／中央氣象署提供
東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，規模7地震相當於16顆原子彈威力。

各地最大震度為宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗、雲林、台東、嘉義時、台南4級，屏東3級、馬祖、澎湖、高雄2級、金門1級。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模7地震相當於16顆原子彈威力。郭鎧紋說，台灣已有632天未發生規模6.5地震，已超過平均間距397天，雖以目前科技無法準確地震何時發生，但根據氣象署地震測報中心的地震資料，有下列幾點觀察。

郭鎧紋表示，2001 至2025年, 規模6.5以上地震間距超過632天有4次，分別為778天、835天、903天、1654天。

前一次規模6.5以上地震發生在2024年4月3日 ，若以每年規模6地震平均釋放8顆原子彈估計， 2024年4月4日至2025年12月26日共632天，約1.73年，約累積13.87顆原子彈能量，這與同時期13次規模6地震所釋放13.363顆原子彈相當。

郭鎧紋提及，由於這次地震是發生在比較深的位置，因此雖然規模達到7，但台灣各地震度最大只有來到4，雙北地區則是因盆地地形及高樓效應，體感搖晃被加大。另外，今晚的地震與今年8月27日晚間規模6地震的機制非常相似。

郭鎧紋示警，根據上述，即使在「正常」情況下，未來半年內台灣地區發生M6.5以上地震的機率很高。

地震 規模 氣象局 1227宜蘭地震

延伸閱讀

超有感！東北地區發生有感地震 台北高樓晃到不行

太巧了！台東漁民捕獲3尾地震魚 傍晚規模6.1強震來襲

楠西地震災戶投訴結構技師簽證要自費 台南市府：災民誤會

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

東北外海7.0地震 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。