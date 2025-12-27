快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

台灣東北地區超有感地震 蔣萬安提醒市民謹記3步驟

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今日晚間11時6分東北地區發生芮氏規模7地震。記者林佳彣／攝影
今日晚間11時6分東北地區發生芮氏規模7地震。記者林佳彣／攝影

今日晚間11時許，東北地區發生芮氏規模7地震。台北市長蔣萬安在臉書發文提醒市民，剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。

蔣萬安說，地震發生時，務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999或119通報，他也會持續向大家報告台北市政府掌握的第一手資訊。

中央氣象署預估震度宜蘭縣7級、北市6強、基隆市6強、新北市6弱、桃園市6弱、新竹市6弱、新竹縣6弱、苗栗縣5強、台中市5強、彰化縣5強、花蓮縣5強、南投縣5弱、雲林縣5弱、嘉義市5弱、嘉義縣5弱、台南市5弱、臺東縣5弱、高雄市4級、屏東縣4級、澎湖縣3級、金門縣3級、連江縣3級。

相關新聞

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中...

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

今天晚間十一時五分，宜蘭發生規模七地震，震央在東部外海海域，地震深度七十二點八公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、...

23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。詳情稍候氣象署地震...

宜蘭外海規模7地震 機捷完成巡檢復駛

宜蘭外海昨天深夜11時許發生芮氏規模7地震，桃園最大震度4級，機場捷運所有列車因此停駛，直至今天凌晨0時4分才恢復行駛，...

7.0強震狂搖 竹北吊車大王5億豪宅水晶吊燈狂甩成鐘擺

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級，不少民眾感受到...

東北外海7.0地震 行政院：馬太鞍溪堰塞湖暫無變化

宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感。行政院發言人李慧芝表示，目前獲報花蓮馬太鞍溪堰塞湖暫無變化；鐵公路部分，除台鐵蘇澳...

