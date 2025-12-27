台灣東北地區超有感地震 蔣萬安提醒市民謹記3步驟

今日晚間11時許，東北地區發生芮氏規模7地震。台北市長蔣萬安在臉書發文提醒市民，剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。

蔣萬安說，地震發生時，務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999或119通報，他也會持續向大家報告台北市政府掌握的第一手資訊。

中央氣象署預估震度宜蘭縣7級、北市6強、基隆市6強、新北市6弱、桃園市6弱、新竹市6弱、新竹縣6弱、苗栗縣5強、台中市5強、彰化縣5強、花蓮縣5強、南投縣5弱、雲林縣5弱、嘉義市5弱、嘉義縣5弱、台南市5弱、臺東縣5弱、高雄市4級、屏東縣4級、澎湖縣3級、金門縣3級、連江縣3級。

