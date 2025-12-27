23:05宜蘭外海規模7.0強震 最大震度4級 22縣市國家級警報響

今晚23:05左右，東北地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。

關於23:05規模7.0地震，氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，接下來要注意可能會有規模5.5至6.0餘震。

陳達毅表示，這起地震是自921、0403地震後，達到規模7.0的地震，也是第三大地震。

氣象署表示，今晚11時5分發生規模7地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南最大震度4級。

震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供

震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

商品推薦