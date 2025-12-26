聽新聞
台版「川普帳戶」 經費估4,030億

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

為搶救少子女化，朝野借鏡美國「川普帳戶」拋出台版方案，國民黨、民眾黨要推動「台灣未來帳戶」，行政院昨（25）日表示，政府已提出擴大生育補助等方案，盼立院加速審議預算；衛福部則估算，若按照藍白方案，初期所需經費高達1,185億元，加上後續提撥，共需4,030億元，財源必須謹慎衡酌。

衛福部表示，樂見跨黨派用更全面審慎角度共同為民生議題努力，但更期盼能加速審查預算，讓資源優先用在最需要幫助的家庭。

衛福部說明，自2017年起就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。

而藍白提出由政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金構想，衛福部認為，需更全面審慎評估，在野黨這項方案，沒有針對不同家庭經濟狀況差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧弱勢。

衛福部以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童估算，藍白方案初期經費超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2,844億，合計經費超過4,000億元，對後續財政影響需謹慎衡酌。

