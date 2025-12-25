藍白擬提台灣未來帳戶特別條例 綠：恐有違憲之虞

藍白共同宣布推出「台灣未來帳戶」，並草擬特別條例草案。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，對這個政策沒有批評，但憲法規定立法院「不得為增加支出之提議」，如果提案立法恐有違憲之虞。

根據藍白草擬的台灣未來帳戶特別條例草案，明定適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，政府將為12歲以下孩童每人先存入新台幣5萬元，每年再存入1萬元，第一階段試辦13年，家長也可相對提撥；孩童18歲成年後至少可領回33.9萬元。

對此，鍾佳濱告訴中央社記者，2024年總統大選之後，人民將國政託付給總統當選人賴清德，總統透過行政院預算編列、人事任命安排，兌現在選舉期間的承諾，因此總預算審查很重要，行政部門提出施政計畫，國會的職責是要嚴審，不能浪費預算。

不過，他說，現在的國會藍白挾多數，以為立法院是萬能的，凌駕在其他四院之上，一直在違憲。他表示，選民投票給國會是監督行政部門，不是取代行政部門來執政、治國。

鍾佳濱說，對於台灣未來帳戶的政策內容沒有批評，藍白可以作為2026年地方選舉，或是2028年總統大選的政見，但如果要用特別條例立法來強迫行政院買單，恐怕還是違反了憲法第70條，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。

他指出，台灣並非內閣制國家，國會職責就是要做到監督的角色，藍白現在搞不清楚自己的角色，才會變得「一直在違憲」。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，民生優先，福國利民議案一直是執政黨朝野合作的努力目標，樂見在野黨回歸民生議題，只要對國家人民有益，樂於開放理性對話合作。

吳思瑤說，藍白所提「未來帳戶」其實並非創見，執政黨立委早已提出相關倡議，這些政策的前身，就是民進黨2017起推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」政策。為低收入、中低收入家庭以及長期安置的兒少，由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起儲蓄人生的第一桶金。8年執行成果已造福3萬8892位孩童，累積超過32億元儲金，為弱勢家庭兒少做好人生未來起跑的準備。

她指出，必須再次強調，依據憲法及預算法規，立委可以倡議並協力促成政策，但不能直接指定、增加政府預算支出。她表示，藍白今天所提「未來帳戶」，仍有諸多值得商榷探討之處。