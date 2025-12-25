快訊

黃國昌：台灣未來帳戶初始基金1130億 比撥補台電幾次千億更值得

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）上午共同主持 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，表達為下一代打造更穩定的成長環境，真正落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。記者曾學仁／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）上午共同主持 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，表達為下一代打造更穩定的成長環境，真正落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。記者曾學仁／攝影

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今宣布成立台灣未來帳戶（TFA）。黃國昌解釋，帳戶初始基金1130億很值得，比過去幾年撥補台電1000億元好幾次，錢好像丟到水裡。至於藍白推台灣未來帳戶特別條例是否有立法權來踰越行政權問題，黃國昌指立法權屬於國會，除非不執行法律，否則任何法律執行都會有費用支出。

黃國昌說，政府設立帳戶初始投入第一筆5萬元，每一年政府再存入1萬元到12歲為止。基金初始規模，依照現有226萬0到12歲孩童（溯及2025年9⽉1⽇起未滿12歲者）每一個人5萬元是1130億。

黃國昌指出，台灣每個家庭狀況不一樣，家長可以按照家庭不同理財規畫選擇性做帳戶存入，為提升家長誘因，法案會設計若家長相對性投入，家長也可扣稅；若以年均報酬率6%計算，家長完全不提撥，18歲時帳戶資產為33.9萬；若每年存5000元，就有45.7萬；如果每年1萬，就有56.1萬元。

黃國昌表示，初始金額1130億元投資國家未來太值得，因為過去幾年撥補台電1000億元好幾次，錢好像丟到水裡，但這不一樣，錢是到每個小孩帳戶裡，看的到、摸的到、長大用的到，留給下一代的不是負債，而是資產，且這筆錢不會消失、蒸發。

有媒體詢問，台灣未來帳戶特別條例是否有立法權來踰越行政權疑慮？黃國昌回應，不會有立法權踰越行政權問題，特別條例就是立法，他上一次看憲法教科書時，立法權似乎還是屬於國會，不是屬於行政院；至於國會是否有權立法增加政府支出，黃國昌認為，除非法不打算執行，不然執行都會有費用支出。

黃國昌說，媒體會這樣的問題，是被民進黨行政權獨大、行政權說了算，完全沒有民主憲政基本ABC的常識所誤導，否則在任何一個民主憲政國家當中，不管是法律、條例，全部都是由國會所制定的，而不是由行政部門所制定的。

