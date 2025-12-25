藍白推「台灣未來帳戶」12歲以下每人先存5萬 衛福部：應優先照顧弱勢

國民黨與民眾黨今共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，替每名12歲以下兒童設下帳戶，初始存入5萬元，政府每年相對加碼1萬，孩童18歲時可領回33萬元，盼能挽救低迷的生育率；台灣未來帳戶概念與衛福部8年多前開始推動的「兒少發展帳戶」概念類似，衛福部今表示，政府資源有限，應針對不同家庭經濟狀況做差異化設計，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

藍白兩黨規畫「台灣未來帳戶」，是替台灣每位12歲以下兒童設立帳戶，且規畫溯及今年9月1日起未滿12歲的孩童，都協助設立「台灣未來帳戶」。該帳戶一開始由政府存入5萬元，家長每年若提撥5000元，政府也提撥相對金額5000元，若每年提撥1萬元，政府也同樣提撥1萬元，不過，政策說明時，未敘明提撥上限。

僅推估，若家長到孩子18歲以前皆未提撥任何一毛錢，仍會有33.9萬元的金額。不過，為了增加家長提撥金額的誘因，願意提撥的家長，將享有稅捐扣抵優惠。國民黨黨主席鄭麗文表示，估算第一年規模約為1130億元，未來每年約260億元，以新生兒12萬為基準，並採滾動式檢討。

衛福部社工司今發出聲明指出，衛福部從2017年起，就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金，由政府跟家長「1比1的提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金。

衛福部對於國民黨和民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，認為「需更全面審慎評估」，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。

另外，「台灣未來帳戶」的方案，未針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部社工司副司長楊雅楊雅嵐表示，兒少發展帳戶推動至今年11月為止，已替3萬8892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元。兒少發展帳戶目的是為了降低貧窮循環，參與的家庭是採取「自由參加」，每個月可以選擇自存500到1250元不等的金額，若經濟弱勢家庭有意存款，但實質上有困難，衛福部定期會派社工員訪視輔導，依家戶需求提供短期工作機會、理財教育、親職教育、實物給付及經濟補助等配套措施，協助開戶家庭排除存款障礙。

面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。對各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭。