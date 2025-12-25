藍綠白拋「台版川普帳戶」 衛福部：更期盼加速預算審查

為搶救少子女化，朝野借鏡美國「川普帳戶」拋出台版方案，藍白欲推動「台灣未來帳戶」，綠委則提「轉大人ETF」。衛福部25日回應，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭。

衛福部說明，其自2017年起，就推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。

該帳戶由政府跟家長「1:1提撥」，幫孩子一起存，在18歲時可以有第一桶金，搭配教育部在國教與高教系統在學費上的各項政策，期能反轉弱勢家庭的結構困境，讓年輕世代的每一位未來國家的主人翁，在升學、就業或準備獨立生活時，有一個起點及競爭力。

衛福部表示，這項政策已經執行8年多，到今年11月為止，已經有3萬8,892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元，實際幫助了許多經濟較為弱勢的家庭，也鼓勵家長一起為孩子的長期發展做準備。

對於藍白提出由政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，衛福部認為，需要更全面審慎評估。

衛福部指出，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2,844億，合計經費約需4,030億元。相關財源安排和後續財政影響，需謹慎衡酌。

衛福部提到，在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

此外，綠委沈發惠、郭國文，10月31日在立法院院會質詢行政院長卓榮泰時，也提出「全民兒童帳戶」的相關構想。11月28日，綠委張雅琳在質詢時，也有相關倡議，都是希望透過制度設計，給孩子和家庭一個比較長期、穩定的支持。

當時卓榮泰已回覆，會審慎評估政策目的、制度設計，在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。24日郭國文也提出「轉大人ETF」的想法，建議政府跟家長在孩子成長過程中一起投入，用長期投資的方式，幫孩子累積成年後的基本資產。

衛福部表示，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。